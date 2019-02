Wat een mensen hier in Inzell! Geweldige sfeer bij het WK afstanden

DAGBOEK WK INZELLDAGBOEK 3. We schrijven dag 2 van het WK afstanden schaatsen in Inzell. En het leeft hier in het Zuid-Duitse dorp, waar werkelijk een Nederlandse enclave is ontstaan met honderden supporters in Oranje. Gelardeerd met flink wat Noorse vikingen en een verdwaalde Japanner. Dat levert mooie beelden op, zo ondervond sportverslaggever Walter van Zoeren die voor de Stentor ter plekke is.

Rood-wit-blauwe hoedjes, compleet oranje pakken, mutsen in de vaderlandse kleuren. Het kan niet gek genoeg bij het schaatsen in Inzell, waar de sfeer ontzettend goed is. Geen rivaliteit onderling, of het moet op sportief gebied zijn. Maar de Nederlandse schaatssupporters gedragen zich uitermate sportief. Op de tribunes wordt net zo hard geklapt voor de Tsjechische Martina Sáblíková en de Oostenrijkse Herzog als voor Ireen Wüst, Jutta Leerdam of Carlijn Achtereekte en wordt er net zo hard geschreeuwd de Noor Pedersen als voor Sven Kramer. Mooi. Sportief. Al hebben we wel onze voorkeur natuurlijk.

Een impressie (tekst leest door onder de foto's):

Volledig scherm Oranje hoedje op, vlag om en klaar! © Walter van Zoeren

Volledig scherm He, zomaar mensen uit Deventer! En ze steunen Janine Smit. © Walter van Zoeren

Volledig scherm En een klein biertje hoort er bij. Moet kunnen. Toch? © Walter van Zoeren

Volledig scherm Vikingen! Ze bestaan nog! dat bewijzen deze Noorse fans. © Walter van Zoeren

Volledig scherm En ze krijgen flink media-aandacht, hier voor de Noorse televisie. De Noren zetten een hard gezang in. Geen idee waar het over ging. © Walter van Zoeren

Voor de Max Aichter Arena, tussen de kraampjes met bockworst en bier, is het druk. Elke dag van het WK weer. Daar komen de mensen even bij, worden tijden uitgewisseld en zijn het vooral de blikken van herkenning die opvallen. Want deze mensen komen elkaar steeds tegen. Bij elk schaatstoernooi weer, in binnen- en buitenland. Soms gaan er jaren overheen. Zoals bij Berta Bakker die donderdag in het hotel in Inzell waar ze verblijft ineens werd aangesproken door een andere vrouw. ‘Hé, ben jij niet..... Wat was het, tachtiger jaren. Jij was toch fan van die Finse schaatser?’ Meer dan dertig jaar geleden en het klopt ook nog. Het heeft iets van een reünie.

Het is genieten geblazen hier. Natuurlijk was de hoop dat Carlijn Achtereekte een medaille op de 3000 meter bij de vrouwen zou halen groot. Aniek en Elles, haar vriendinnen, kwamen er voor naar Inzell, maar zagen Carlijn net buiten de prijzen schaatsen. Ronald Mulder pakte al wel goud met de teamsprint, maar kon die lijn vrijdag niet doortrekken op de 500 meter. Al reed hij een beste tijd: 34,50 seconden. Maar waren er nog vijf sneller.

Stiekem

En goud (mannen) en zilver (vrouwen) op d ploegenachtervolging. Wat een dag! Op naar morgen wanneer het echt spannend gaat worden op de 1000 meters (m/v) en de 10K voor mannen en de 5000 meter voor vrouwen. maar voor die 1000 meter bij de mannen ga ik echt naar het stadion. Want dan komt Deventenaar Thomas Krol in actie. En die gaat knallen. Ik voel het. Zaterdag een interview met zijn moeder Monique op de stentor.nl, die vrijdagmorgen stiekem nog even contact met haar zoon had op het ijs.