‘Wat ik heb gedaan, was redelijk onmenselijk’

Door Lisette van der Geest



,,Stress uit zich natuurlijk op vele manieren”, zegt Ireen Wüst (33). De vijfvoudig olympisch kampioene kijkt rond in een hotel in Heerenveen met een rustige blik in haar groene ogen. Het tegenovergestelde van de boodschap die ze verkondigt. Haar zomer was anders dan gewend. De afgelopen maanden stonden in het teken van rouwverwerking, vertelt ze tijdens de persbijeenkomst van team Talentned. ,,Daar had ik in het vorige winterseizoen totaal geen ruimte voor.”