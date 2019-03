Wat kunnen we concluderen na de Grand Prix van Australië?

En, zijn we inderdaad wijzer geworden?

Ja en nee. Melbourne Park is een bijzonder circuit, dat zich niet met veel andere banen op de kalender laat vergelijken. De krachtsverhoudingen in Australië zijn niet per se exemplarisch voor het hele seizoen. Niet voor niets geldt in de Formule 1 een ongeschreven regel: voor grotere conclusies zijn vier, misschien wel vijf, grands prix nodig. Maar toch valt wel degelijk een en ander te zeggen na de openingsrace. Bijvoorbeeld over Honda, toch het meest interessant vanuit Nederlands oogpunt. Die motor heeft na twee weken van testen en één volledig raceweekeinde nog voor geen enkel serieus probleem gezorgd bij het team van Red Bull Racing. En dat was toch een beetje de zorg bij sceptici, een nieuw huwelijk tussen auto en motor verloopt soms met kinderziektes. Daarnaast was de topsnelheid van Red Bull Racing en Toro Rosso dik in orde. Tijdens de race gingen de Honda’s van Verstappen, Gasly en ook Daniil Kvyat op alle meetpunten het hardst. Met 321,9 kilometer per uur was Gasly overall de rapste, gevolgd door Verstappen: 319,9. Honda scoorde met Verstappen meteen een podiumplek. Terwijl Australië bepaald geen favoriet circuit was voor het team.

Helmut Marko in gesprek met teambaas Christian Horner en Max Verstappen. Met meteen die podiumplek wordt Verstappen meteen genoemd als titelkandidaat. Terecht?

Helmut Marko, topman van Red Bull, zei het eind vorig jaar al: Max Verstappen is in 2019 titelkandidaat. Dat herhaalde hij zondag na de derde plaats van de Nederlander, zijn zesde podiumplek op rij. Nou mogen we er best een kopje zout bij nemen als de Oostenrijker spreekt. In Barcelona, bij de testweken, zei hij dat Red Bull wereldkampioen Mercedes al voorbij was en alleen nog Ferrari moest achterhalen. Daar lijkt voorlopig weinig van te kloppen, ook al is het natuurlijk onzinnig om Ferrari direct af te schrijven na één mindere beurt.

Dat juist Marko de verwachtingen zo opblaast is opvallend. Het voert de druk op Verstappen van binnenuit op. Al blijft de piloot zelf voorlopig rustig. Die wil eerst de komende races afwachten om vast te stellen of hij echt mee kan doen om het kampioenschap. Hij wees ook op het aanzienlijke gat gisteren met winnaar Valtteri Bottas. Maar voor Lewis Hamilton en Sebastian Vettel is het geen vraag meer. Die gaan ervan uit dat Verstappen zich gaat mengen in de strijd. Honda zelf haastte zich vandaag enige tempering aan te brengen in de euforie.

Wat was er aan de hand met Verstappens nieuwe teamgenoot Pierre Gasly?

De Fransman kon zich na twee kostbare fouten bij de wintertests geen nieuwe trammelant permitteren. Hij reed een, voorzichtig uitgedrukt, behouden grand prix in Australië en eindigde zelfs buiten de punten. Het ging zaterdag al mis in de kwalificatie, Gasly strandde in Q1. Dan verwacht je in de race toch een snelle opmars vanuit het achterveld. Melbourne is niet het ideale circuit voor een inhaalrace, maar Gasly was wel erg voorzichtig. Waar Verstappen de Ferrari van Vettel met succes aanviel, eindigde hij in het middenveld. Het bevestigt nog maar eens de verhoudingen binnen Red Bull voor dit seizoen. Verstappen de kopman, Gasly de knecht.

Wat viel verder op?

Nogmaals: het zijn voorzichtige conclusies, niet meer. Maar de nieuwe vleugelafmetingen lijken het gewenste effect te hebben, auto’s konden wat dichter op elkaar rijden in Melbourne. Inhalen viel nog niet mee, maar dat heeft ook met de lay-out van het circuit te maken. Het middenveld zat erg dicht op elkaar. Dat houdt ook in dat coureurs op zaterdag alert moet zijn. Gasly dacht safe te zijn in Q1, maar viel erbuiten, bij Verstappen ging het net goed. Dat mocht overigens als een teamfout worden betiteld.

Verder: Daniel Ricciardo kende een valse start bij Renault, en voor Williams wordt 2019 een heel lang seizoen.