Wat kunnen wij, langzamere Nederlanders, van Sifan Hassan leren? ‘Blijf altijd in goede afloop geloven’

PEC Zwolle terug in de eredivisie: ‘Miljoenen tv-kij­kers horen wekelijks naam van de stad’

Het is gelukt! Na een jaar afwezigheid keert PEC Zwolle terug in de eredivisie. De voetbalclub speelt opnieuw tegen Ajax, Feyenoord én rivaal Go Ahead Eagles. Wedstrijden waar op maandag het hele land over napraat. Wat betekent deze stap omhoog voor de uitstraling van de stad Zwolle?