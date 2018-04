Wat Litmanen en Van The Man met #LivRom te maken hebben

• De laatste keer dat er clubs uit Spanje, Engeland, Duitsland en Italië bij de laatste vier van een Europees bekertoernooi stonden, was in 1965. In het toernooi voor bekerwinnaars, de toenmalige Europa League, schakelde West Ham United Real Zaragoza uit en zegevierde 1860 München over Torino. De 'Hammers' bezorgden Engeland in de eindstrijd succes. In het Europese topvoetbal spelen de toppers van toen tegenwoordig een marginale rol.



• Over naar de wedstrijd van vanavond. De laatste keer dat Liverpool en Roma in de Champions League tegenover elkaar stonden, was er een hoofdrol weggelegd voor Jari Litmanen. De icoon van Ajax schoot een penalty binnen en bezorgde de 'Reds' daarmee een plek in de achtste finale (2-0, ook Emile Heskey scoorde). Bijzonder aan dat duel was ook de terugkeer in de dug-out van Liverpool-manager Gérard Houllier, die ruim zes maanden afwezig was vanwege een hartoperatie.



• 'Mo' Salah kan in deze lijst natuurlijk niet ontbreken. Kevin Strootman herinnerde zich vandaag dat zijn voormalig ploeggenoot bij Roma nogal eens een kans miste, en de cijfers geven hem gelijk. In negen wedstrijden in de Champions League voor Roma, vond de Egyptenaar maar één keer het net. Bij Liverpool staat de teller na tien duels op acht.



• Net als Salah heeft Roberto Firmino er dit seizoen ook al acht gemaakt. De enige speler die ooit vaker scoorde in het shirt van een Engelse club in één CL-seizoen was 'onze' Ruud van Nistelrooy. De spits deed dat namens Manchester United in 2002/03 (12 goals) en in 2001/02 (10).



• Wie zich iets herinnert van Liverpool in de Champions League, moet waarschijnlijk snel aan Chelsea en AC Milan denken. Van de vier keer dat de club zich voor de halve finale plaatste, was Chelsea drie keer de tegenstander. In de finale stond Liverpool beide keren tegenover Milan.



• Roma baarde in de kwartfinale opzien door Barcelona met 3-0 huiswaarts te sturen, maar een week eerder leek er in Camp Nou een heel ander team te staan. De Romeinen hadden niets te vertellen en dat is in uitwedstrijden geen uitzondering: van de laatste 14 CL-duels op vreemde bodem won Roma er maar één (acht nederlagen). Als de club vandaag weer verliest, breekt het een negatief record met vier uitnederlagen op een rij in het miljoenenbal.