Wat maakt Anfield nu zo speciaal?

Rauw & nieuw

The Albert, een klassieke Engelse voetbalpub van het meest smoezelige soort, staat praktisch op het stadionterrein van Anfield. Het hekwerk slingert er omheen in een onhandige bocht. De afstand tussen deze shabby voetbalkroeg en de glimmende fanshop van twee verdiepingen? Een meter of tien, hooguit. De oude pub en de hypermoderne Megastore zijn letterlijk buren.



Het is één van de dingen die het stadion van Liverpool zo bijzonder maakt: de natuurlijke samensmelting van modern, gelikt en commercieel enerzijds, en de rauwe afspiegeling van het volkse Engeland daar pal naast. Het is zichtbaar in haast alle straten van de wijk Anfield, maar nergens zo treffend als bij The Albert. De kroeg is een soort Gallisch dorpje op de grond van Liverpool FC, dapper stand houdend in de wereld van het moderne voetbal.