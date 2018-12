Wat u niet mag missen in de Europa League

Door Arjan Schouten Promes door met Sevilla? In groep J krijgt het Sevilla van Quincy Promes koploper FC Krasnodar op bezoek. De Spanjaarden hebben drie punten minder (12 om 9) dan de Russische topploeg en doen er slim aan om te winnen, want ook Standard Luik staat na de verrassende 1-0 zege thuis tegen Sevilla nu op negen punten. De Walen gaan op bezoek in Turkije bij het nog puntloze Akhisarspor.

Ongemeen spannend in groep G

Natuurlijk loopt de Europa League over van clubs waar alleen de grootste voetbalnerds van in vervoering raken, maar niet in elke poule is dit het geval. Neem groep G, waar het na vijf van de zes speeldagen nog ongemeen spannend is. Villareal en Rapid Wien hebben zeven punten, Glagow Rangers volgt met zes en ook Spartak Moskou kan met vijf punten nog door. Rangers gaat op bezoek in de Oostenrijkse hoofdstad, Villareal ontvangt Spartak. Een zenuwslopende ontknoping lijkt nu al verzekerd. Ook nog belangrijk voor de toekomst van het Nederlandse voetbal overigens, de afloop van groep G en dan vooral het resultaat van Rapid Wien. Oostenrijk volgt immers dicht achter Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Een meevaller, de groepsfase van de Europa League levert in tegenstelling tot de Champions League geen bonsupunten op voor de coëfficiëntenlijst, waar Nederland nu nog elfde staat vlak voor Oostenrijk.