Enquete Poll Wat was het mooiste Max-moment van dit seizoen? Gevecht met Leclerc

Eerste poleposition

Revanche in Brazilië

Regenrace in Duitsland

De inhaalrace in Oostenrijk Wat was het mooiste Max-moment van dit seizoen? Gevecht met Leclerc (13%)

Eerste poleposition (7%)

Revanche in Brazilië (19%)

Regenrace in Duitsland (26%)

De inhaalrace in Oostenrijk (36%)

Gevecht op Silverstone met Leclerc

Misschien wel het meest epische gevecht van dit Formule 1-seizoen: tussen de twee grootste talenten uit de Formule 1, Max Verstappen en Charles Leclerc. Rondes lang gingen ze zij aan zij over het circuit van Silverstone. Het deed de liefhebbers denken aan de mythische strijd die Gilles Villeneuve en Rene Arnoux ooit uitvochten, alleen duurde dit veel langer. Kan je geen genoeg krijgen van dit gevecht? De Formule 1 heeft een samenvatting (!) van zes minuten op het officiële YouTubekanaal staan.

Eerste poleposition

Meerdere keren was hij er heel dichtbij of had hij zelfs de poleposition moéten veroveren. Uiteindelijk pakte Verstappen dan toch die felbegeerde eerste plek in de kwalificatie. Hij deed dat voor het oog van duizenden Nederlanders in Hongarije. Later in het jaar pakte hij ook polepositon in Mexico, al werd hij daar als straf nog teruggezet, en in Brazilië. Maar de eerste vergeet je nooit.

Revanche in Brazilië

Hierboven al even aangehaald. Brazilië. Interlagos. Een van de mooiste circuits in de wereld. Max Verstappen begon vanaf poleposition, had Lewis Hamilton in zijn nek hijgen. Kreeg bijna een aanvaring met Robert Kubica. Had een wereldrecordpitstop en na 71 vlekkeloze rondes stond hij op de hoogste trede van het podium. Een jaar nadat hij door achterblijver Esteban Ocon van de zege was beroofd. Buiten dat Verstappen onklopbaar was in de beste auto van de dag vertelde deze race, zoals zovelen dit jaar, meerdere verhalen. Misschien wel de mooiste van dit seizoen.

De regenkoning

Verstappen, Regenmeister. Michael Schumacher en Lewis Hamilton staan bekend als erkende regenrijders en Max Verstappen toonde zich ook al een paar keer bekwaam in het nat. In Duitsland hield hij als enige coureur zijn hoofd volledig koel. Op een opdrogende baan vlogen de wereldkampioenen van de baan af en ook Verstappen zelf spinde even. Alleen wist hij zijn wagen daarna wél te controleren en stoomde zo af op zijn overwinning.

De inhaalrace in Oostenrijk