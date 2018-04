Wat zeggen de regels over crash tussen Verstappen en Ricciardo?

Dan de regel dat je slechts één keer van je lijn af mag om te verdedigen. Verstappen maakt twee minimale stuurbewegingen. Hij gaat naar de rechterkant van de baan om de bocht te halen (in de kwalificatie maken de coureurs dezelfde manoeuvre) en een aanval van Ricciardo over rechts onmogelijk te maken. Ricciardo was op dat moment echter al van plan om een aanval op de linkerkant te plaatsen. Verstappen ziet dat, stuurt minimaal terug naar links, en verdedigt zo de aanval van zijn teamgenoot.



De wedstrijdleiding ziet dit als twee minimale bewegingen. Daarom krijgt Verstappen een officiële reprimande en geen gridstraf. Is hij ook de hoofdschuldige van de botsing? Dat vindt de wedstrijdleiding niet. Daniel Ricciardo plaatste zijn aanvallende actie veel te laat, waardoor hij bovenop Verstappen klapte. De Australiër gaf dit in tv-interviews ook toe. Er was te weinig ruimte om daar nog de bocht in te duiken. Als Verstappen geen verdedigende actie had geplaatst, had Ricciardo nog geen plek winst behaald.



Waarom ze dan crashen? Op het moment dat Ricciardo aanvalt, komt de remzone al in de buurt. Omdat hij dan erg kort op Verstappen zit en neerwaartse druk verliest, kan hij onmogelijk de crash voorkomen. Daarom ziet de wedstrijdleiding de crash als een race-incident waarbij beide coureurs schuld hebben en krijgen dan ook allebei een officiële waarschuwing.