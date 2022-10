Wat zit er achter de hint van Serena Williams op een comeback? ‘Ze heeft nog een boodschap voor ons’

met Video Marten de Roon haakt maand voor WK gebles­seerd af bij Atalanta

Oranje-international Marten de Roon is minder dan een maand voor de start van het WK geblesseerd uitgevallen bij zijn club Atalanta. De middenvelder ging in de thuiswedstrijd in de Serie A tegen Lazio (0-2) een kwartier voor tijd naar de grond en leek last te hebben van zijn hamstring.

23 oktober