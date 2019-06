Watford aast op Pereiro, AZ huurt Japans jeugdinternational, Molenaar trainer Almere

De transferperiode in Europa is alweer een dikke week geopend. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Favre jaar langer bij Dortmund

Trainer Lucien Favre heeft zijn contract bij Borussia Dortmund tussentijds met een jaar verlengd. De 61-jarige Zwitser ligt nu tot de zomer van 2021 vast bij de Duitse club, die afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Bundesliga. Dortmund voerde de ranglijst lang aan, maar zag titelverdediger Bayern München tijdens de tweede seizoenshelft passeren. De geel-zwarte formatie eindigde op twee punten van Bayern. Favre verruilde de Franse club OGC Nice vorig jaar voor Dortmund. Hij werkte eerder in Duitsland bij Hertha BSC en Borussia Mönchengladbach. Voor komend seizoen heeft Dortmund de selectie al versterkt met Nico Schulz, Julian Brandt en Thorgan Hazard, voor gezamenlijk ongeveer 75 miljoen euro.

Watford toont interesse in Gastón Pereiro

Langzaam maar zeker komt het transferspel rondom Gastón Pereiro op de wagen. De middenvelder van PSV is door zijn zaakwaarnemer Paco Casal aangeboden bij AC Milan, maar er zijn meer clubs die interesse hebben getoond. Onder meer het Britse Watford is een van de gegadigden om Pereiro in te lijven en de leiding van die club heeft inmiddels met Casal gesproken. Er ligt nog geen bod bij PSV, dat voorlopig de ontwikkelingen moet afwachten.



De Uruguayaans international mag deze transferzomer voor een goede prijs vertrekken bij PSV, dat ondanks zijn nog maar eenjarige contract op een dubbelcijferig aantal miljoenen vlast. Of dat er uiteindelijk van gaat komen, moet worden afgewacht. De zaakwaarnemer van Pereiro staat niet direct bekend als de meest berekenbare partner en wisselde in het verleden nogal eens van gedachten. Hij liet een voorstel van PSV om het contract van Pereiro te verlengen meerdere malen lopen. De komst van Pereiro in 2015 draaide uit op een tamelijk curieus transferspel, waarbij PSV er uiteindelijk toch in slaagde zijn handtekening onder een vijfjarig contract te krijgen. Dat kostte zeven miljoen euro.

Volledig scherm Gaston Pereiro © BSR/SOCCRATES

Emmen shopt bij Bremen

FC Emmen huurt komend seizoen Jan-Niklas Beste van Werder Bremen. De Bundesligaclub hoopt dat de 20-jarige linksback in de eredivisie veel speelminuten gaat maken. ,,FC Emmen is een kleine, maar goed georganiseerde club waar Jan-Niklas de kans krijgt om veel te spelen op eredivisieniveau”, zegt technisch directeur Frank Baumann van Bremen. Het is de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen bij Emmen. Eerder werd al de Duitse doelman Matthias Hamrol en de Kroatische spits Marko Kolar aangetrokken.

Nesta nieuwe trainer Frosinone

Volledig scherm Alessandro Nesta in duel met Lionel Messi in 2012 © REUTERS Alessandro Nesta moet Frosinone terugbrengen naar de Serie A. De club heeft de oud-verdediger en 78-voudig Italiaans international aangesteld als trainer. Nesta volgt Marco Baroni op, die vorig jaar met Frosinone naar de Serie B degradeerde.



De 43-jarige Nesta, die jarenlang in de achterhoede van AC Milan speelde en twee keer de Champions League won, was afgelopen voetbaljaargang coach bij Perugia. Hij leidde zijn ploeg naar de vierde plaats in de Serie B, maar strandde op Cagliari in de play-offs om promotie.



Als trainer heeft Nesta nog niet kunnen imponeren. In 2016 begon de Italiaan zijn trainersloopbaan bij Miami FC en na een jaartje Perugia hoopt hij nu bij Frosinone als trainer in de Serie A terug te keren.

AZ huurt Japanse jeugdinternational

AZ huurt de 18-jarige Yukinari Sugawara van Nagoya Grampus. De Japanse jeugdinternational komt vrijdag over vanuit Azië voor de medische keuring.



Sugawara maakte in februari 2018 zijn debuut in het eerste van Nagoya Grampus, een oude club van Arsène Wenger, en speelde 22 wedstrijden voor de Japanners. Als jeugdinternational heeft negentien wedstrijden in de benen en speelde dit jaar ook op het WK onder 20 in Polen.

Robert Molenaar nieuwe trainer Almere City

Robert Molenaar gaat komend seizoen aan de slag bij Almere City FC. De 50-jarige trainer uit Roosendaal tekent een contract voor twee jaar. De Roosendaler begon zijn loopbaan als speler bij FC Volendam. Daarna speelde Molenaar jarenlang in Engeland, voor Leeds United en Bradford City. In 2003 keerde hij terug naar Nederland, om nog vier seizoenen bij RBC Roosendaal te spelen. Daarna was Molenaar assistent-trainer bij Excelsior en NEC. In het seizoen 2014/2015 stond hij bij zondaghoofdklasser RKSV Halsteren voor het eerst op eigen benen. Zijn debuut als hoofdcoach in het betaald voetbal maakte hij bij FC Volendam. De laatste twee seizoenen werkte Molenaar bij Roda JC. Almere City haalde vorig seizoen de play-offs voor promotie naar de eredivisie, maar sneuvelde in de eerste ronde tegen SC Cambuur.

Watford en Villa willen Kongolo

Volledig scherm Terence Kongolo © Action Images via Reuters Terence Kongolo mag hopen dat hij ook komend seizoen in de Premier League voetbalt. De verdediger degradeerde met Huddersfield Town naar het Championship, maar kende zelf een redelijk seizoen waarin hij vrijwel alles speelde. Onder meer Watford en Aston Villa zouden nu op Kongolo azen, melden Britse media.



De 25-jarige oud-Feyenoorder maakte zelfs een doelpunt afgelopen seizoen, maar hij kon Huddersfield niet behouden voor het hoogste niveau. De viervoudig international van Oranje kan goed uit de voeten op de linkerflank en is mede daarom een gewilde versterking voor veel clubs.



Kongolo werd in 2017 landskampioen met Feyenoord en trok die zomer naar AS Monaco, dat 15 miljoen euro neerlegde voor de in Zwitserland geboren verdediger. Na een succesvolle verhuurperiode betaalde Huddersfield 20 miljoen euro voor Kongolo, een clubrecord.

Ibrahim Afellay na ruim acht jaar terug bij PSV

Ibrahim Afellay keert terug bij PSV. De 33-jarige middenvelder tekent een contract voor één jaar bij de club waar hij groot werd. Afellay vertrok in 2011 bij de Eindhovenaren voor een avontuur bij FC Barcelona. ,,Ik heb hier vijftien jaar van mijn leven doorgebracht en de mentaliteit die hier heerst past bij mij. In de voorbije maanden heb ik dat weer ervaren. Het voelt goed om hier weer aan de slag te gaan”, zegt de Utrechter. Lees hier meer.

Willem II neemt Nunnely over van Ajax

Volledig scherm Che Nunnely. © BSR/SOCCRATES Willem II heeft de tweede versterking voor het komende seizoen zo goed als zeker binnen. Rechtsbuiten Ché Nunnely (20) komt over van Ajax, als hij de medische keuring doorstaat. De Tilburgers nemen de jonge flankspeler over van Ajax, waar hij nog vast lag tot medio 2020. Bij Willem II ligt er een driejarig contract klaar voor de rechtspoot. Vorig seizoen speelde Nunnely zeventien wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wist hij vier keer te scoren. In de UEFA Youth League kwam hij tot drie treffers in drie wedstrijden. De jeugdinternational (Oranje onder 20) speelde eerder voor Almere City FC en FC Utrecht. Nunnely is de tweede versterking van de Tilburgse club. Willem II maakte eind vorige maand de komst van Mats Köhlert bekend. De 21-jarige Duitser komt over van HSV.

Cillessen op weg naar Valencia

Niet Benfica maar Valencia wordt de nieuwe club van Jasper Cillessen. Dat meldt Mundo Deportivo. Barcelona zou namelijk met Los Murciélagos (De Vleermuizen) om de tafel zitten voor een ruildeal. De huidige doelman van Valencia, de Braziliaan Neto, wil namelijk een stap hogerop maken. Cillessen daarentegen is juist op zoek naar een vaste plek onder de lat. Wordt deze dagen ongetwijfeld vervolgd.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © BSR Agency

Heerings kan naar India of Australië

Kai Heerings staat in de belangstelling van het Australische Melbourne City en het Indiase Kerala Blasters. Dat meldt De Limburger. De 29-jarige verdediger speelde de afgelopen seizoenen voor Fortuna Sittard, waar zijn contract niet werd verlengd. Eerder speelde Heerings voor FC Utrecht, Cambuur en Helmond Sport.

Volledig scherm Robin van Persie in duel met Kai Heerings. © Pim Ras Fotografie

Derby County denkt aan John Terry

Volledig scherm John Terry (links) en Frank Lampard. © Action Images via Reuters Van een definitieve overgang van manager Frank Lampard van Derby County naar Chelsea is nog geen sprake, maar de Daily Mail weet al wel wie Lampard bij The Rams moet gaan opvolgen: John Terry. De assistent van Dean Smith bij kersverse Premier League-club Aston Villa staat bovenaan het lijst van Derby County, dat nota bene door Villa in een play-offduel uit de Premier League werd gehouden. In Engeland twijfelt overigens niemand er meer aan dat Lampard op Stamford Bridge de opvolger wordt van Maurizio Sarri (naar Juventus). Volgens de Daily Mail wordt het nieuws binnen 48 uur bekrachtigd.

Vitesse en Hearts willen Grot

Vitesse en de Schotse club Hearts zitten achter Leeds United-aanvaller Jay-Roy Grot aan. Dat meldt de Yorkshire Evening Post. Beide clubs willen de 21-jarige Arnhemmer huren. Afgelopen seizoen verhuurde Leeds Grot aan VVV-Venlo. Grot kwam in 2017 voor ongever 800.000 euro van NEC, maar tot een echte doorbraak op Elland Road kwam het niet. Ook komend seizoen heeft manager Marcelo Bielsa vrijwel zeker geen plek voor Grot, die afgelopen seizoen in Venlo zes goals maakte in 33 eredivisieduels.

Volledig scherm Jay-Roy Grot snelt als aanvaller van VVV langs Azor Matusiwa van De Graafschap. © BSR Agency

Barcelona zet alles op alles voor Neymar

Het spel rond Neymar lijkt nu echt op de wagen. Volgens de Braziliaanse sportkrant Globo Esporte zou FC Barcelona alles op alles zetten om de Braziliaanse sterspeler terug te halen naar Camp Nou. Volgens de krant heeft voorzitter Josep Maria Bartomeu een serieus bod neergelegd bij Paris Saint-Germain: 100 miljoen euro én het trio Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti. Neymar kwam in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Parijs en tekende toen een vijfjarig contract.

Volledig scherm Neymar. © BSR Agency

Ajax haalt fysiektrainer weg bij Anderlecht

Ajax heeft bij Anderlecht fysiektrainer Alessandro Schoenmaker weggehaald. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De 39-jarige Braziliaan, die door Fred Rutten naar Brussel werd gehaald, was eerder werkzaam als fitnesstrainer bij onder meer FC Twente, Crystal Palace, Inter, FC Utrecht en VfL Wolfsburg. Ajax en Anderlecht gaan overigens begin volgende maand vrijwel zeker een oefenwedstrijd afwerken. Als alle instanties groen licht geven staan beide clubs op 6 juli in Brussel tegenover elkaar.

Volledig scherm Fysiektrainer Alessandro Schoenmaker was in 2013 actief bij FC Twente. © Reinier van Willigen