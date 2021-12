Wattimena druipt af en weigert hand te schudden, eerste ronde WK darts eindstation

Webshop van Max Verstappen kan ‘overweldi­gen­de vraag’ naar merchandi­se niet aan

De webshop van Max Verstappen wordt sinds zondag overspoeld met orders. De 24-jarige Nederlander veroverde in Abu Dhabi op spectaculaire wijze de wereldtitel in de Formule 1. De vraag naar merchandise van Verstappen is zo groot, dat de webshop in een verklaring vraagt om geduld.

16 december