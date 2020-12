Wattimena kan geen vuist maken tegen Van den Bergh en ligt uit WK

Dat lukte geen moment echt, want al in zijn eerste leg kreeg de Westervoorter meteen een tik. Na scorend goed gestart te zijn miste hij de ‘grote 2' om met een 15 op 3 uit te komen en zich daarna twee keer ‘dood’ te gooien. Het was een fout die ‘The Machine Gun’ zichtbaar bleef achtervolgen en bijdroeg aan het inleveren van zijn set.



Na de eerste onderbreking gingen de gemiddeldes omhoog. Toen Van den Bergh een 170-finish op de bull miste sleepte Wattimena er een vijfde leg uit, maar die kon vervolgens niet doordrukken toen zijn tegenstander die beslissende leg slecht begon: 2-0 voor ‘Dream Maker’. Het verzet van Wattimena was gebroken, zeker na de drie gemiste dubbels aan het begin van zijn eigen derde set. De laatste twee sets gingen met 3-0 naar Van den Bergh, die zo een plek in de vierde ronde bemachtigde. Daarin wacht Danny Noppert of Dave Chisnall, in een eventuele kwartfinale zou hij tegenover Michael van Gerwen kunnen komen te staan.



,,Ik creëer zelf gewoon kansen, en als je die niet pakt...”, begon een verslagen Wattimena aan zijn analyse. ,,Dat in die eerste leg is gewoon stom. En over de hele wedstrijd gezien scoorde ‘Dimi’ goed, maar heb ik het zelf laten liggen. Je verprutst het zelf gewoon. Ik wil niet zeggen dat ik hem anders had gewonnen, maar dan had ik er toch wat meer een wedstrijd van gemaakt. Ik ben de hele wedstrijd mezelf op aan het peppen, ook al sta ik achter. Maar op een gegeven moment lukte het gewoon niet meer.”