Wawrinka na moeizame start langs Dimitrov

Dimitrov had na 23 minuten de eerste set op zak en leek een eenvoudige avond tegemoet te gaan. Wawrinka won echter twee tiebreaks en plaatste bij 5-4 in de vierde set de beslissende break.



Voor de 33-jarige Wawrinka is het pas zijn zesde zege van het jaar. Op de twee grastoernooien die hij speelde in aanloop naar Wimbledon won hij slechts één partij.



Wawrinka was lang uit de roulatie met een knieblessure en maakte begin dit jaar zijn rentree op de Australian Open. Na een teleurstellende terugkeer nam hij in de maanden maart en april vrijaf om zich te richten op Roland Garros en Wimbledon. Op Roland Garros verloor de voormalig nummer drie van de wereld onlangs in de eerste ronde in vijf sets van Guillermo Garcia-Lopez.



Dimitrov verloor alleen in 2009 bij zijn debuut in de eerste ronde op Wimbledon. Vorig jaar haalde hij de vierde ronde en in 2014 de halve finales.