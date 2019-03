'We gaan dit jaar een geduldige Max zien'

Max Verstappen begint op 21-jarige leeftijd aan zijn vijfde jaar in de Formule 1. Hij is nog jonger dan toen zijn vader Jos begon en heeft al meer dan tachtig races op zijn naam. Een jong talent met ervaring, die komend seizoen meer dan ooit als een kandidaat voor de wereldtitel wordt beschouwd. Mits zijn racewagen van Red Bull een beetje meewerkt.

De coureur Verstappen is er klaar voor, zegt Helmut Marko, de topman van de Oostenrijkse renstal die het aandurfde de Nederlander op 17-jarige leeftijd te laten debuteren in de koningsklasse. ,,Max is nog steeds erg jong, maar wel volwassen. Dat kon ik al merken tijdens de testdagen in Barcelona. In andere jaren vond hij dat testen maar saai en zag hij het als een verplicht nummer, maar dit jaar zag ik enthousiasme en concentratie. Hij begreep dat het zeer belangrijk is om input te geven over de auto aan de monteurs.''

Marko heeft grote verwachtingen van zijn pupil. ,,We zullen dit jaar ook een geduldige Max zien, die snapt dat je niet alle races kunt winnen en voor de punten gaat als hij niet kan winnen. Anders word je geen wereldkampioen.''



Die mening deelt Jan Lammers, de oud-Formule 1-coureur die de verrichtingen van Verstappen dit jaar nog nauwlettender zal volgen. Hij is beoogd sportief directeur van de Grand Prix van Nederland, die mogelijk in 2020 terugkeert op Circuit Zandvoort. ,,De tweede helft van vorig seizoen reed Max ijzersterk en maakte hij amper fouten. Die ervaring gaat hem helpen. Max heeft laten zien dat hij kan accepteren dat je soms een race moet uitrijden om de punten te pakken.''

Ook Lammers ziet Verstappen als een van de kandidaten voor de wereldtitel ,,Liever zeg ik top drie, want Lewis Hamilton en Sebastian Vettel verwacht ik weer gewoon vooraan. Tijdens de testdagen leek Ferrari heel snel, maar het zou mij niet verbazen als Lewis Hamilton in Melbourne gewoon op pole staat in zijn Mercedes. Verder valt het nog moeilijk te voorspellen; je weet eigenlijk pas na drie races hoe de verhoudingen echt liggen.''