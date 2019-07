‘We lopen in op Mercedes, maar gat is nog steeds te groot’

Door Arjan Schouten



Hij merkt het aan alles. Aan de recente uitslagen, natuurlijk. Aan de snelheid. Aan de soepele weekenden. Aan de hogere topsnelheden. De data die de computers na de raceweekenden laten zien. Red Bull Racing en Honda liggen prima op koers naar boven. Na een huwelijk van een halfjaar is de aanval op Ferrari en Mercedes definitief ingezet. ,,De grootste uitdaging voor de komende races? Dat gat met Mercedes dichten. We willen winnen, dus dat is grootste uitdaging voor ons. Want we lopen op Mercedes in, maar ik zit er nog steeds verder achter dan ik zou willen’‘, zo vertelt Max Verstappen in de paddock van Hockenheim. Een asfaltparadijs in Baden-Württemberg waar je er dezer dagen goed aan doet uit de zon te blijven, wil je niet levend verbranden.



Over die hitte gaat zo’n beetje elk gesprek in de paddock. Maar als die inleidende beschietingen voorbij zijn, komen ook de krachtsverhoudingen aan de top snel ter sprake. Verstappen heeft de laatste races indruk gemaakt. ,,Maar het is allemaal echt nog niet goed genoeg en dat weten we”, zo blijft hij zelf gretig. ,,We werken daar keihard aan.‘’

Quote Tweede is altijd beter dan derde, maar we zijn hier om te winnen Max Verstappen

Is Ferrari al definitief ingehaald in de hiërarchie, zoals menig expert de wereld wil doen geloven? ,,Ik zal niet zeggen dat we Ferrari al voorbij zijn, maar we zitten er wel dicht tegenaan’‘, oordeelt Verstappen zelf. ,,Maar voorbij? Dan moet ik ook gewoon twee, drie tienden van een seconde er steeds voor staan. En op dit moment is dat nog niet zo. Ze zijn nog steeds enorm snel op rechte stuk, daar kom je niet heel makkelijk voorbij. Maar ik kan in elk geval wel met ze meedoen, vechten.”

Zege