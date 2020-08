We moeten Van der Poel na die schandalige vertoning ter verantwoording roepen

Met de uitslagen van PEC Zwolle is niks mis, nu wordt FC Emmen verslagen (0-1)

24 augustus PEC Zwolle zit tijdens de voorbereiding heel degelijk in elkaar. Maar dat zegt niets over de amusementswaarde van de oefenwedstrijden. Het duel in Emmen is slaapverwekkend, totdat Reza Goochannejhad voor het winnende doelpunt zorgt (0-1).