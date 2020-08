We moeten VDP na die schandalige vertoning ter verantwoording roepen

ColumnColumnist Thijs Zonneveld vraagt zich af waarom Mathieu van der Poel zondag op ruim 40 kilometer voor de finish al ‘een raketlancering’ plaatste. ‘Volstrekt onnodig: het was alleen om normale stervelingen nog even in te wrijven dat het prutsers op twee wielen zijn.’