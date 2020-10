‘We willen dat het schaatsen overeind blijft’

EK Darts Debutant Kleermaker stunt en schakelt titelverde­di­ger Cross uit, ook Van Gerwen door

29 oktober Het is pas zijn eerste EK darts, maar Martijn Kleermaker heeft vanavond direct voor een stunt gezorgd. De 29-jarige Kleermaker uit Harderwijk kegelde in de eerste ronde titelverdediger Rob Cross uit het toernooi: 6-3. Kleermaker is de nummer tachtig van de wereld, Cross bezet de vijfde plek op de PDC Order of Merit.