‘We zeiden in de rust al dat ze rijp waren voor de slachtbank’

Koopmeiners had zelf een belangrijk aandeel met twee benutte strafschoppen; de eerste was de belangrijke openingstreffer. ,,Zij zakten wat meer in dan de tegenstanders in de vorige wedstrijden. ManUnited wilde voetballen, Partizan ook wel. Je weet dat het lastig kan worden en snakt dan naar die eerste goal. Gelukkig viel de tweede kort erna. Dan zit je op rozen, maar je moet negentig minuten blijven gaan. We zeiden in de rust wel tegen elkaar dat ze rijp waren voor de slachtbank.”