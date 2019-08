‘We zijn eindelijk gaan inzien dat je de Europa League serieus moet nemen’

1. We nemen de tegenstanders en het toernooi serieus

Clubs uit Cyprus? Daar win je toch wel van. Lang dachten veel Nederlandse clubs en voetbalfans veel te lichtzinnig over wedstrijden tegen kleine voetballanden. Een bepaald soort hooghartigheid, die gebaseerd was op resultaat uit een alweer ver verleden. Intussen nemen we alle tegenstanders serieus, ook clubs waar we nog van gehoord hadden zoals BK Häcken, recent tegenstander van AZ. Er is dan ook weinig aanleiding om geringschattend te doen over de Europa League. Oké, twee jaar terug haalde Ajax nog de finale, maar over het algemeen maakten Nederlandse clubs de laatste jaren weinig klaar in de Europa League.

Voetbalanalyticus Arnold Bruggink licht toe: ,,Het heeft lang geduurd, maar we zijn eindelijk gaan inzien dat je alle tegenstanders in de Europa League serieus moeten nemen. Het gevoel heerste vaak van: dat lukt wel. Maar de resultaten zijn lange tijd niet goed geweest en dat besef is er nu. Het werd ook tijd. Natuurlijk kijkt heel de wereld vooral naar de Champions League, maar de Europa League is voor Nederlandse clubs gewoon een uitstekend podium‘’, zegt de oud-speler van onder meer PSV en FC Twente. Bruggink tegenwoordig is analyticus bij FOX Sports, dat de rechten heeft voor het hoofdtoernooi van de Europa League. ,,Het zou mooi zijn als PSV, Feyenoord en AZ alle drie de groepsfase halen. Ja, dan worden het vanzelf mooie donderdagavonden.’’

Myron Boadu van AZ tijdens het duel met BK Häcken. 2. Er zijn belangrijke punten te verdienen voor de Europese coëfficiëntenlijst

Dat de kampioen van Nederland zowel deze zomer als vorig jaar voorronden moest spelen voor de Champions League, heeft de ogen geopend. Nederland heeft de punten in de Europa League heel hard nodig om rechtstreekse tickets te verdienen. Niet voor niets spelen komend weekeinde Ajax, PSV, Feyenoord en AZ alle niet. Een noviteit in de eredivisie. De duels zijn verplaatst, zodat de clubs zich beter kunnen voorbereiden op de returns van hun Europese duels. Dat geeft al aan dat het de KNVB ernst is dat de Nederlandse clubs goed presteren in Europa.

Er is dan ook nog volop werk aan de winkel. Nederland staat nu 12de op de lijst, en zal 1 land moeten inhalen om de kampioen van vólgend seizoen rechtstreeks de Champions League in te krijgen. Oostenrijk is de grootste concurrent. Maar let op: onder meer Cyprus zit Oranje op de hielen. Ook dat maakt van PSV - Apollon Limassol vanavond gewoon een heel belangrijk potje.

Stel dat Ajax (CL), Feyenoord, PSV en AZ (EL) allevier de groepsfase halen, dan kan Nederland dit seizoen goede zaken doen, met in dat geval minimaal 24 duels extra om punten te pakken. Ter vergelijking: vorig seizoen had Nederland nul clubs in de groepsfase van de Europa League en teerden we vrijwel volledig op Ajax in de Champions League.

Donyell Malen van PSV in duel met Benjamin Tiedemann Hansen van FK Haugesund in de derde voorronde van de EL. 3. Spelers sparen? Dat is wel voorbij

Even terug naar 2012, toen PSV voor een duel in de Europa League zijn beste spelers spaarde in het duel met Dnjepr Dnjepropetrovsk in de groepsfase. Eerder dat jaar had FC Twente datzelfde gedaan, notabene in de achtste finale tegen Schalke 04. Het leidde tot veel kritiek in Nederland. ‘De arrogantie ten top’, zei de toenmalig Heracles-voorzitter Jan Smit. Hij wees er bovendien op dat PSV en FC Twente andere Nederlandse clubs dupeerden. ,,Voor Heracles wordt het steeds moeilijker Europees voetbal te halen, omdat we op deze manier steeds verder zakken op de Europese ranglijst.’’

Kijk nu, zeven jaar later. Trainer Mark van Bommel piekert er niet over spelers te sparen vanavond. Want na het mislopen van de Champions League wil PSV in elk geval de Europa League halen. En van onderschatting is al helemaal geen sprake meer. Van Bommel: ,,Apollon is gewoon een heel lastige tegenstander. En wij zijn niet in de positie om zo arrogant te zijn dat we zomaar doorkomen. Het zou ongelofelijk zijn om te denken dat we wel even winnen met een paar goals verschil.’’

Grote belangen dus, vanavond in Eindhoven. En wat te denken van Feyenoord. Het bereiken van de groepsfase van de EL is momenteel zelfs een ‘reddingsboei’ voor de club die zo zwak gestart is in de competitie. Drie keer een volle Kuip, ook dat staat op het spel in het tweeluik met Hapoel Beer Sheva.

Arnold Bruggink als speler van PSV in 2003.

4. Voor de spelers is Europees voetbal cruciaal

Natuurlijk, de Champions League is het van het in het internationale clubvoetbal. Maar vlak de Europa League ook niet uit, zegt Bruggink. ,,Het is voor spelers heel belangrijk om te wennen aan een ritme van wedstrijden in het weekeinde en doordeweeks. Dat is de belasting die bij topvoetbal hoort, inclusief het reizen. Zeker onze jonge talenten kunnen zich heel goed ontwikkelen in de Europa League.’’

5. Het prijzengeld in de Europa League schiet omhoog

Goed, het komt niet in de buurt van de circa 100 miljoen euro die Ajax vorig jaar verdiende dankzij de halvefinaleplaats in de Champions League. Maar toch, de Europa League begint wel degelijk lucratief te worden. De totale prijzenpot van dit toernooi bevat 560.000 miljoen euro. Vijf jaar geleden was dit 230 miljoen, dus het gaat hard omhoog.