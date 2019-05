‘We zijn maar een stipje in het heelal, dus een voetbalwedstrijd is niet zo belangrijk’

Perspectief

Wat is de ‘gezonde’ reactie nadat een bal keihard het verkeerde doel en je voetbalhart heeft geraakt? Tot tien (of twintig) tellen is de oplossing, stelt van Marwijk. „Zie het in perspectief, kijk naar het grotere geheel. We zijn maar een stipje in het heelal, dus ook een voetbalwedstrijd is niet zo belangrijk.’’ En tijd heelt alle wonden. „Nu is het pijnlijk, maar over een jaar kijken we trots terug.’’