Wedstrijdleider Whiting: Misschien even gesprekje aanknopen met Verstappen

,,Ik denk dat je uitspraken van coureurs in het heetst van de strijd voor kennisgeving moet aannemen", vertelt Whiting aan Autosport. ,,Maar ik weet zeker dat we tijdens de volgende coureursbriefing in Singapore het hier even kort over hebben."



Verstappen gaf een dag na het incident bij Ziggo Sport aan dat hij het nog steeds niet eens was met de straf waardoor hij van de derde plek terugviel naar de vijfde plaats. ,,Ik heb het uiteraard terug gezien. Ik verdedigde gewoon. Natuurlijk maak je het altijd zo krap mogelijk, want ik wil ook zo goed mogelijk de bocht insturen en toen raakten we elkaar. Ik had misschien een paar millimeter meer ruimte kunnen geven, maar hij zat op de witte lijn. Achteraf is het altijd makkelijk zeggen ‘had ik maar dit of dat’, maar als je met 340 kilometer per uur daar aankomt is het wel anders om te beslissen dan dat je het op een camera terugziet."