Week voor start Tour opnieuw schouderklachten voor Kelderman

De 27-jarige renner brak in maart zijn rechtersleutelbeen bij een val in de Tirreno-Adriatico. Kelderman moest toen een operatie ondergaan, ook omdat op dezelfde plek al een eerdere breuk met een plaatje was vastgezet.



De klimmer maakte onlangs in de Ronde van Zwitserland zijn rentree. Hij eindigde op de vijfde plaats in het klassement en toonde in Zwitserland aan dat het met zijn vorm wel goed zit richting de Tour. Sunweb gaat in de Franse etappekoers voor een goed klassement met kopman Tom Dumoulin.