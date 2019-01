Wéér een nieuwe vrouw op nummer 1, de elfde in tien jaar tijd

Door Arjan Schouten

Serena Williams

Volledig scherm Serena Williams. © AP De Amerikaanse pakte in de eerste week van februari 2009 de toppositie weer over van Jelena Jankovic, maar dat was niet voor het eerst. Al op 8 juli 2002 greep ze voor het eerst de kop van de wereldranglijst. Toen loste ze haar oudere zus Venus af, na haar eerste zege op Wimbledon. Een maand eerder won ze ook al Roland Garros en later dat jaar de US Open. Tussen 2002 en 2017 stond Williams liefst 319 weken op één. Alleen Steffi Graff (377 weken) en Martina Navratilova (332) deden het nóg beter in de ‘open era’.

Dinara Safina

Volledig scherm Dinara Safina. © AP De Russin pakte eind april 2009 voor het eerst de toppositie over van Williams, na het bereiken van de finale van de Australian Open en de kwartfinale op Indian Wells. Een historische prestatie, omdat ook haar broer Marat Safin al eens op één stond bij de mannen. Geen broer en zus was dat eerder gelukt. De mijlpaal bleek voor Safina, die in 2008 olympisch zilver won in Peking, helaas ook meteen het hoogtepunt van haar carrière. Na november 2009 begon de neergang. Na jaren vol blessures beëindigde ze in 2014 al op haar 28ste definitief haar carrière.

Caroline Wozniacki

Haar ouders zijn Pools, maar geboren en getogen in het Deense Odense meldde Wozniacki zich eind 2010 als eerste Deense nummer één bovenaan de WTA-ranking. Een positie waar ze meerdere keren op terugkeerde, vorig jaar zelfs nog een maandje na haar winst bij de Australian Open. De huidige nummer drie van de wereld sloot zowel 2010 als 2011 af als ’s werelds beste. In totaal bezette Wozniacki 71 weken de koppositie.

Volledig scherm Caroline Wozniacki. © EPA

Kim Clijsters

Volledig scherm Kim Clijsters. © EPA Het was de Belgische Kim Clijsters die Wozniacki in februari 2011 een weekje wipte als nummer één. Bepaald geen primeur voor Clijsters die acht jaar eerder in de zomer van 2003 al tien weken op één stond. Als eerste Belgische, een week eerder dan Justine Henin. Clijsters, die in totaal 20 weken op één stond, is een van de slechts zes vrouwen die tegelijk op één stond in het enkel- en het dubbelspel. Lindsay Davenport, Serena Williams, Martina Navratilova, Arantxa Sanchez en Martina Hingis flikten dit ook.

Victoria Azarenka

Volledig scherm Victoria Azarenka. © AFP Nadat Wozniacki al na een weekje Clijsters weer afloste voor meer dan een jaar, was het de Wit-Russische Victoria Azarenka die na haar Australian Open-zege de macht overnam. Destijds voor 19 weken en na een maandje keerde ze in juli 2012 terug voor nog eens 32 weken op één. Slechts tien vrouwen stonden langer bovenaan dan Azarenka, die de laatste jaren ver wegzakte. Eind december 2016 beviel ze van zoon Leo, waarna ze in een juridisch getouwtrek verzeild raakte met haar ex-vriend om de voogdij.

Maria Sjarapova

Precies een maand wist Maria Sjarapova haar concurrente Azarenka te verdringen van de koppositie in de zomer van 2012. In de finale van de Australian Open verloor de Russin nog van de Wit-Russische, net als op Indian Wells. Maar met winst op Roland Garros keerde ze terug op nummer één, waar ze verdeeld over vier periodes al zeventien weken eerder stond. Voor het eerst in in de zomer van 2005, voor slechts een weekje. Na haar maand aan kop in 2012 keerde Sjarapova echter niet meer terug bovenaan.

Volledig scherm Maria Sjarapova. © Getty Images

Angelique Kerber

Na de machtsperiode van Azarenka werd het eentonig in het vrouwentennis. Op 18 februari 2013 keerde Serena Williams weer terug aan kop, om die positie pas op 12 september 2016 af te geven. Een periode van 186 weken, een record dat Williams deelt met alleen Steffi Graf. Tot de Duitse Angelique Kerber aan het einde van de zomer van 2016 voor een nieuw gezicht zorgde aan kop van de WTA-ranking. Na verlies in de olympische finale won Kerber een maand later wel de US Open, waarmee ze de nieuwe nummer één werd. Overigens wisselde ze daar vervolgens maandenlang stuivertje met Williams tot de zomer van 2017.

Volledig scherm Angelique Kerber. © AFP

Karolina Pliskova

Volledig scherm Karolina Pliskova. © EPA Die zomer was daar opeens de Tsjechische Karolina Pliskova, die een geweldig voorseizoen speelde, de laatste vier haalde op Roland Garros en won in Eastbourne. Op Wimbledon vloog ze er vroeg uit, maar haar puntentotaal bleek genoeg voor de nummer één. Ze werd de eerste Tsjechische die die positie bezette. Ook Martina Navratilova werd geboren in wat toen nog Tsjechoslowakije heette, maar toen ze voor het eerst nummer één werd kwam ze al uit voor Amerika.

Garbina Muguruza

Volledig scherm Garbine Muguruza. © Getty Images Twee maanden hield Pliskova het vol bovenaan, waarna alweer een nieuwe nummer één zich meldde. De Spaanse Garbine Muguruza, die die zomer Wimbledon won. Een vierde ronde op de US Open bleek voor Muguruza genoeg om Pliskova op 11 september 2017 van de troon te stootten. Ook zij bleef daar niet lang staan, na vier weken was het alweer gedaan met de pret.

Simona Halep

De finale van de China Open verloor Simona Halep, maar omdat Muguruza al veel eerder sneuvelde, was het de Roemeense die op 9 oktober 2017 als zevende speelster ooit nummer één werd zonder een Grand Slam-toernooi te winnen. Even verloor ze die positie weer aan Woziniacki, toen ze in 2018 de finale van de Australian Open van de Deense verloor. Een maand later was ze echter weer terug bovenaan, om die positie vast te houden tot nu. Mede dankzij winst op het gravel van Parijs. Na 48 weken bovenaan gaat Halep, die begin deze week in de vierde ronde in Melbourne sneuvelde tegen Serena Williams, haar koppositie maandag inleveren.