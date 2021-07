Weer een streep door GP in Australië: ‘Hebben een aantal opties om dit gat op te vangen’

De wedstrijd is normaal de openingsrace van het seizoen, maar was vanwege de coronapandemie voor dit jaar verplaatst naar 21 november. De situatie in Australië is echter nog weinig veranderd. De grenzen zijn nog dicht. Vorig jaar moest de wedstrijd ook worden afgezegd vanwege corona.

,,Hoewel het teleurstellend is dat we dit seizoen niet in Australië racen, hebben we er vertrouwen in dat we in 2021 een seizoen van 23 races kunnen verzorgen en we hebben dan ook een aantal opties om het gat op te vangen dat is ontstaan door het wegvallen van de Grand Prix van Australië. We zullen de details van die opties in de komende weken doornemen en zullen verdere updates geven zodra deze besprekingen zijn afgerond", laat de organisatie van de Formule 1 weten in een statement.