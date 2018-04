Weer forse nederlaag voor Van Barneveld

Kwaadaardige tumor veldrijdster Verschueren

20:00 De Belgische veldrijdster Jolien Verschueren komt dit jaar niet meer in actie. Bij de renster van de ploeg Pauwels Sauzen-Vastgoedservice is bij een hersenoperatie een gezwel verwijderd dat kwaadaardig bleek te zijn. ,,Aanvullende behandeling is noodzakelijk", meldt de ploeg.