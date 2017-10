Weer houdt Bergsma Kramer af van NK-goud op 10.000

Basketbalsters De Snipers gebruiken het 'k-woord'

15:49 De basketbalvrouwen van De Snipers hebben zaterdag ook hun vijfde wedstrijd in de tweede divisie in winst weten om te zetten In en tegen Groningen werd het 72-55 in het voordeel van de formatie van coach Erik Raterink. Met de maximale buit nam de promovendus uit Zeewolde voor het eerst het woord 'kampioenschap' in de mond. ,,Het was voor de grap”, zei coach Raterink. ,, We hebben nu alle vijf tegenstanders gehad in deze veel te kleine poule en treffen ze allemaal nog drie keer. We kunnen blijkbaar van iedereen winnen. Dus wie weet wat er allemaal nog in het vat zit.”