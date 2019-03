Weer pak slaag voor Van Barneveld bij afscheid van Premier League

Debuteren­de De Zwaan kan flitsend begin tegen Cross niet verzilve­ren

22:44 Jeffrey de Zwaan heeft bij zijn debuut in de Premier League niet voor een stunt kunnen zorgen. De 23-jarige darter moest in een uitverkocht Ahoy na een goede start zijn meerdere erkennen in Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. De 'Black Cobra' verloor met 7-4 van de 28-jarige Engelsman.