Weer record voor Casillas: twintig seizoenen op rij CL

Video De Jong: Barça is zó goed, we hadden het compacter moeten houden

22:16 PSV slikte een flinke nederlaag in Camp Nou, maar Luuk de Jong had niet het idee dat de landskampioen zich hoefde te schamen voor het verlies bij Barcelona. ,,Dit Barcelona is zó goed en heeft zoveel kwaliteit, we hadden het compacter moeten houden.''