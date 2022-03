Weer tegenslag voor Tom Dumoulin: geen Strade Bianche

Dumoulin was vorige week nog als kopman actief in de UAE Tour. Daar maakte de Limburger indruk met een derde plaats in de tijdrit, maar in de bergen kwam hij er totaal niet aan te pas en moest veel tijd toegeven op eindwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveen is morgen in Strade Bianche een van de topfavorieten.



Het afzeggen van Dumoulin is een nieuwe tegenslag in een reeks teleurstellingen voor de voormalig Giro-winnaar. Het seizoen 2019 ging grotendeels verloren door een harde val en in 2020, zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma, kon hij ondanks een zevende plek in de Tour de France niet aan de verwachtingen voldoen.