Teunissen kan klassieker-doorbraak niet verzilveren

Toch is de tweede plaats in het pokerspel zijn klassieker-doorbraak. De 25-jarige Limburger presteerde begin deze maand al sterk in Parijs-Nice, waar hij liefst viermaal in de top 8 reed. Na zijn winst in van Parijs-Roubaix in 2014 bij de beloften is er nu ook bij de profs een topresultaat in een kasseienklassieker voor de Sunweb-renner.



,,Zo vaak rijd ik geen podium, dus op zich ben ik blij”, reageerde Teunissen voor de camera’s van Sporza. ,,Daarom was ik iets te onzeker toen Yves aanging. Ik had een beetje schrik voor Vanmarcke en Boasson Hagen en wilde daarom een beetje gokken. Dat was misschien niet goed. Daarom moet ik een paar keer in deze situatie zitten. Dit is een mooie opsteker.”