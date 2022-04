Weergaloze Dylan van Baarle soleert in Parijs-Roubaix naar grootste zege uit carrière

Dylan van Baarle heeft op indrukwekkende wijze Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. De Nederlander was op een chaotische dag de sterkste man en plaatste op het perfecte moment een versnelling die niemand kon volgen. Van Baarle kwam solo aan in het Velodrome van Roubaix en beleeft daarmee het hoogtepunt van zijn loopbaan. Wout van Aert werd tweede en Stefan Küng maakte het podium compleet.

Het was vanaf het eerste moment koers vandaag. Ineos-Grenadiers zag dat Van der Poel en Van Aert te ver achterin het peloton zaten en trokken de boel op gang. Het peloton brak in twee stukken en de twee topfavorieten zaten in de tweede groep. Deze tweedeling duurde erg lang en het verschil liep zelfs op tot meer dan twee minuten.

Het was totale chaos die eerste kilometers. Het regende lekke banden en valpartijen en daarom was het overzicht soms ver te zoeken. Op ruim 80 kilometer van de streep kwam alles weer samen en was de controle in de koers terug.

Inmiddels was Matej Mohoric vertrokken met Tom Devriendt en Laurent Pichon. Ook deze groep pakte een flinke voorsprong, maar onder leiding van Jumbo-Visma werd de groep favorieten weer naar de kopgroep gereden. Er volgde een spervuur aan demarrages en vooral Mohoric was erg bedrijvig. De Sloveen ging er opnieuw vandoor samen met Yves Lampaert en Tom Devriendt, maar Van Baarle reed dat gat knap dicht.

Daarachter plaatste Wout van Aert een verschroeiende versnelling en Mathieu van der Poel moest passen. Zijn koers zat er op dat moment op. Van der Poel werd uiteindelijk negende op tweeëneenhalve minuut van de winnaar. Van Baarle was echter niet van plan om de Belgisch kampioen terug te laten keren en dus versnelde ook hij. Mohoric, Lampaert en Devriendt konden het tempo niet volgen en dus ging Van Baarle solo aan de leiding.

Vanaf dat moment was het een tijdrit voor Van Baarle die binnen de kortste keren een flinke voorsprong opbouwde. De rest van de favorieten was uitgewoond en dus werd duidelijk dat de Nederlander ging winnen vandaag. Op de Carrefour de l’arbre stampte hij door en bouwde hij de voorsprong verder uit.

Zo werd Van Baarle de eerste renner van de Britse Ineos-Grenadiers formatie die de Hel van het Noorden op zijn naam schrijft. Niemand was in de buurt van Van Baarle toen hij het Velodrome opdraaide. De glimlach was onder een flinke laag stof goed te zien bij Van Baarle, die duidelijk dolblij was met de mooiste overwinning van zijn carrière.

Van Baarle kon nauwelijks beseffen wat er gebeurd was, zo vertelde hij na afloop: „Ongelofelijk. Ik kon het niet geloven toen ik de velodrome op kwam. Ik keek of er andere aankwamen, maar ik was helemaal alleen. Het is heel gek.”

Volledig scherm © ANP / EPA