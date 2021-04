Weergaloze Neymar heeft na kraker tegen Bayern goed nieuws voor fans PSG

Neymar maakte na de 1-0 thuisnederlaag, die na de 2-3 van vorige week genoeg was om Bayern uit te schakelen, een einde aan de speculaties over zijn toekomst. De Braziliaan is momenteel in onderhandeling over een contractverlenging. ,,Ik denk dat dit niet eens een onderwerp meer is, ik voel me erg op mijn gemak, thuis bij PSG”, vertelde Neymar aan TNT Sports. ,,Ik voel me gelukkiger dan voorheen.”