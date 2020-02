Weergaloze Wüst flikt het weer en prolongeert wereldtitel op 1500 meter

VIDEO GA Eagles werpt handdoek en kan zich vast richten op play-offs

21:28 Een seizoen wat zes maanden lang glinsterde en de hoop op sportieve voorspoed aanwakkerde is in amper drie dagen ontdaan van al zijn franje. Nog geen zeventig uur na de uitschakeling in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht, is ook de competitieballon van Go Ahead Eagles wel zo’n beetje leeg gelopen.