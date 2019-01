Weet jij wie er sinds 1990 Australian Open hebben gewonnen?

Van Dijk heeft de defensie van Liverpool dichtgetim­merd

12:47 Nadat Virgil van Dijk begin 2018 voor 84,5 miljoen euro transfereerde van Southampton naar Liverpool waren er vraagtekens. Er was twijfel over de hoge transfersom, maar één jaar later en nadat hij afgelopen weekeinde zijn vijftigste duel voor de Reds speelde, blijkt uit statistieken dat hij elke cent waard is geweest.