Wegrenners duiken het veld in door Van der Poel en Van Aert

Door Pim Bijl





De gang naar de cross is een logisch gevolg van het wielerseizoen 2019. In het voorjaar waren Julian Alaphilippe, Zdenek Stybar, Wout Van Aert en Mathieu van der Poel hoofdrolspelers in de klassiekers. En in de Tour ploeterden geletruidragers als Mike Teunissen, Giulio Ciccone en Alaphilippe ooit door de modder. Ook bij de vrouwen reden Marianne Vos en Lucinda Brand in beide disciplines sterk.

Dat heeft alle wegrenners - tot aan Tom Dumoulin aan toe - aan het denken gezet. Voorheen was de gedachte: in de winter leg je als wegrenner een stevige basis, vooral door veel duurwerk op een relatief lage intensiteit. Maar Van Aert en Van der Poel trokken van cross naar cross, waar meestal een uur lang op een gigantisch hoge intensiteit wordt gereden. En ook zij reden na vijf en zes uur de finales in de klassiekers. En met succes bovendien. Dat betekent niet dat na Kwiatkowski, Bardet, Soler en Sánchez ineens het volledige peloton naar de modder trekt. Wel zullen er zeker nog een aantal volgen en in elk geval veel schema’s worden aangepast, met meer intensief werk in de trainingen.

Teunissen - in 2013 wereldkampioen cross bij de beloften - sprak vorig seizoen meerdere keren zijn voornemen uit om komende winter zijn rentree in het veld te maken. Zijn trainer Tim Heemskerk zag het in eerste instantie zitten. Toch leert navraag bij de Jumbo-ploeg dat we Teunissen deze winter niet vaak in de cross gaan zien. ,,Samen met de trainer en het performance team zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet slim is met oog op de voorjaarsdoelen en in combinatie met de trainingskampen van de ploeg.” Dus gaat Teunissen geen internationale crossen rijden. Hoogstens pikt de winnaar van de eerste Tourrit als training een keer een cross in Nederland mee.

Van Aert, nog niet aan het crossen omdat hij nog altijd op de weg terug is na zijn zware val in de tijdrit van de Tour, werd vorig seizoen om de haverklap gevraagd of niet alle wegrenners ’s winters moesten gaan crossen. Hij kon dat wel begrijpen. ,,Door mijn resultaten en door Mathieu die heel goed presteert op elke fiets. In de klassiekers, op de heuvels in Vlaanderen, voel ik het voordeel van de hoge intensiteit in het veld. Ik denk niet dat iedereen het veld in moet, maar voor mij en Van der Poel werkt het in elk geval goed.”