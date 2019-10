Wegseizoen ‘VDP’: 30 koersdagen, 11 overwinningen

Op 3 februari van dit jaar rijdt Van der Poel in het Deense Bogense naar zijn tweede wereldtitel veldrijden. Een kleine drie weken later begint hij aan zijn wegseizoen, met de Ronde van Antalya in Turkije. In de eerste etappe zet Van der Poel de toon voor de rest van zijn seizoen, door meteen te winnen in een massasprint.



Het voorjaar begint met Nokere Koerse, waarin Van der Poel meteen aan de start staat als topfavoriet. In de voorbereiding op de klassiek oplopende eindsprint ontstaat een flinke valpartij, met Van der Poel als slachtoffer. Kermend van de pijn verlaat Van der Poel de wedstrijd in een ambulance, zijn voorjaar lijkt al voorbij.



Maar vier(!) dagen later staat Van der Poel alweer aan de start van de Grand Prix de Denain, een soort mini Parijs-Roubaix. Voor het eerst laat hij zien te tarten met alle wielerwetten, door gehavend en gebutst iedereen uit het wiel te rijden op een van de laatste kasseistroken. In de solo die daarop volgt, houdt Van der Poel het peloton net achter zich, om uitgeteld met één hand omhoog over de streep te komen. Een week later rijdt hij zijn eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar, door in Gent-Wevelgem naar een vierde plaats te sprinten.



