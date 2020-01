Wegvallen WK indoor nog geen ramp voor Apeldoornse meerkamper Eelco Sintnicolaas

Het wegvallen van het wereldkampioenschap indooratletiek is vooralsnog geen grote ramp voor meerkamper Eelco Sintnicolaas. De Internationale Atletiekunie zette een streep door het WK in China vanwege de uitbraak van het Coronavirus. ,,Er komen nog kansen genoeg om Tokio te halen.”

De Apeldoornse meerkamper is op trainingskamp in Spanje om zich voor te bereiden op het NK indoor meerkamp in Apeldoorn volgende week zaterdag en zondag. ,,Ik had wel als doel dat WK in China te halen, maar moest me eerst nog wel plaatsen via het NK. Zo ver was het nog niet", legt Sintnicolaas uit.

Quote Het gekke is dat ook meetelt waar je prestaties haalt. Dat vind ik echt bizar. Zeker omdat er heel veel bonuspun­ten te verdienen zijn, die veel zwaarder tellen

Er zijn twee manieren om de Olympische Spelen in Tokio te halen. Dat kan door de limiet van 8350 punten te halen op een tienkamp óf door bij de beste 24 meerkampers op de wereldranglijst te staan deze zomer. Punten voor de wereldranglijst kunnen op toernooien worden gehaald door prestaties. ,,Maar het gekke daarvan is dat ook meetelt waar je die prestaties haalt. Dat vind ik echt bizar. Zeker omdat er heel veel bonuspunten te verdienen zijn, die veel zwaarder tellen. Je kunt voor een prestatie in Götzis (waar de alom geroemde Hypomeeting wordt gehouden, red.) veel meer bonuspunten krijgen dan op een andere plek. Maar goed, door het wegvallen van het WK krijgt niemand bonuspunten. Al blijft het gek om op sommige lijsten atleten te zien die mindere prestaties leveren, maar toch hoger op de wereldranglijst staan dan sterkere atleten.”

Kansen genoeg

Om op de wereldranglijst te komen moet je als atleet minimaal twee meerkampprestaties in de afgelopen anderhalf jaar hebben neergezet. Sintnicolaas is door het herstel van een enkeloperatie en wat blessures niet tot die twee meerkampen gekomen en staat nu nog niet op de wereldranglijst. ,,Maar met het NK en daarna nog één of meer outdoormeerkampen is die lijst te halen. Kijk, niet iedereen zal de limiet van 8350 punten halen, waardoor de deelnamelijst van Tokio wordt aangevuld met de wereldranglijst. Daar moet ik op zien te komen. Ik zie nog kansen genoeg.”