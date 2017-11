'Wegwedstrijd op de Spelen in Tokio wordt prooi voor klimmers'

Met 270 kilometer is de rit dertig kilometer langer dan de Olympische wegwedstrijd in Rio de Janeiro. De start vindt plaats in de wijk Chofu waarna 270 kilometer later gefinisht wordt op de Fuji Speedway, waar in 2008 nog de Grand Prix van Japan werd gehouden in de Formule 1. Het gebied staat onder meer bekend om de hevige regenbuien. Onderweg zijn er zes beklimmingen en wordt er zelfs een hoogte bereikt van meer dan duizend meter.