Weigering in barrage nekt Houtzager-Kayser in GP Geesteren

Frank Schuttert naar Falsterbo?

Frank Schuttert maakte met zijn Lyonel D opnieuw indruk. Door zijn recente goede prestaties met de pas tienjarige ruin is de combinatie zondag reserve in de landenwedstrijd. Een knappe prestatie, omdat in maart zijn WK-paard Chianti’s Champion werd verkocht. De tweevoudig Nederlands kampioen was ondanks één springfout met name blij. De ruiter is door de prestatie zo goed als zeker van een plek in het Nederlands team voor de Nations-Cup in het Zweedse Falsterbo volgende maand. Zodoende krijgt hij een kans zich in de kijker te rijden voor het EK in Rotterdam. ,,Het was al de bedoeling, maar na vandaag is dat eigenlijk wel zeker.”