Wel NK-zilver voor Eefje Boons uit Deventer, maar geen EK-limiet op 60 meter horden

Het verschil met de EK-limiet was slechts vijf honderdste van een seconden. Boons liep in de finale van het NK indoor in Apeldoorn een tijd van 8.15 seconden, waar ze 8.10 had moeten lopen om begin maart op het EK in Glasgow te mogen starten. ,,Het is al de derde keer dat ik 8,15 loop. Daar begin ik wel van te balen", gaf ze direct na de finale toe. ,,Zeker omdat ik weet dat het sneller kan. Ik moet rond de acht seconden kunnen lopen en misschien wel eronder. Dan is het frustrerend dat het niet lukt. Al was dit helemaal geen slechte race. Het ging al beter dan een paar races eerder. Toen was ik te lief voor de hordes, viel ik ze te weinig aan. Dat moet veel agressiever en ging nu al veel beter. Er zat al meer power in, ik ging er vol voor, al was het nog niet genoeg.”