Welkom in Winterwonderland! Het WK afstanden in Inzell gaat beginnen

De wereld ziet er wel even anders uit hier. Een van de schaatsers verklapte enkele dagen geleden al dat er zo'n vier meter sneeuw lag in Inzell, maar ze hebben de wegen in elk geval netjes schoongeveegd zodat alle schaatsers, hun supporters, familie, vrienden en ook het journaille veilig naar de Max Aicher Arena kan komen. Want in die schaatstempel gaat het allemaal gebeuren deze dagen. Met bij de vrouwen 83 deelneemsters in totaal uit 19 verschillende landen. En bij de mannen 109 schaatsers uit met in totaal 21 verschillende nationaliteiten. En dat komt bijeen in een Zuid-Duits dorpje met nog geen 5000 inwoners. Inzell staat natuurlijk vooral bekend als wintersportparadijs. En daar is het ook op ingericht, want er is overnachtingsplek voor liefst 6000 bezoekers door de vele hotels en ‘Gästhause’.