Wellens pakt eindelijk winst op Mallorca

Cant troeft Nederlands viertal af bij WK veldrijden

17:09 De Belgische Sanne Cant (28) heeft voor het derde jaar op rij het WK veldrijden op haar conto geschreven. In het Deense Bogense troefde ze in de finale liefst vier Nederlandse dames af. Topfavoriet Lucinda Brand eindigde als tweede, Marianne Vos kwam als derde over de streep.