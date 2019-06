Wellens wint tijdrit, Evenepoel behoudt leiderstrui

Van der Gragt mist tweede duel van Leeuwinnen

17:57 De Nederlandse voetbalsters moeten het zaterdag in de tweede wedstrijd op het WK tegen Kameroen doen zonder Stefanie van der Gragt. De verdedigster heeft knieklachten overgehouden aan het gewonnen openingsduel met Nieuw-Zeeland (1-0). Van der Gragt traint sindsdien apart en moet de confrontatie met Kameroen in Valenciennes overslaan.