'Wenger moet Kovac aflossen bij Bayern'

Topman Uli Hoeness van Bayern liet na de tegenvallende 3-3 van zaterdag tegen Fortuna Düsseldorf weten dat de toekomst van trainer Niko Kovac open ligt. ,,Zeker is dat hij morgen tegen Benfica in de Champions League op de bank zit. Daarna gaan we de zaken goed op een rijtje zetten. Het belangrijkste is nu de rust te bewaren'', zei Hoeness.



Wenger nam vorig seizoen afscheid van Arsenal, waar de Fransman 22 jaar hoofdtrainer was. Hij kondigde kortgeleden aan dat hij weer zou terugkeren in het voetbal, maar noemde geen club.