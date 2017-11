Wennemars mist Verbij op lijst: Iemand heeft zitten slapen

Angst Bosz is strijdbaar: 'De ommekeer gaat komen'

10:38 Een krankzinnige derby (4-4) tegen Schalke 04 en een fluitconcert bij de ledenvergadering van de club, maar Peter Bosz kreeg afgelopen weekend óók steun en is nog steeds trainer van Borussia Dortmund. ,,Ik was een speler die nooit opgaf. En als trainer is dat niet anders. De ommekeer, echt, die gaat er komen," zegt Bosz.