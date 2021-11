Wereldbeker schaatsen: goud, zilver én brons op de 1000 meter, Wüst grijpt net naast medaille

Hein Otterspeer heeft goud gepakt op de 1000 meter tijdens de wereldbeker in Polen. De sprinter reed in 1:08.67 naar de snelste tijd ooit in Tomaszów Mazowiecki. Thomas Krol en Kjeld Nuis completeerden het Nederlandse podium en pakten zilver en brons.

Het gat tussen Krol en Otterspeer bedroeg slechts 0,02 seconde. Krol kwam na 1:08.69 over de streep. Kjeld Nuis zette dezelfde tijd neer als de Russische Viktor Mushtakov, maar bleek een fractie sneller en greep brons. De medailleopbrengst van Nederland in Polen werd daarmee in één klap opgehoogd naar vier. Merijn Scheperkamp (1:09.88), Kai Verbij (1:09.14) grepen naast de medailles.

Otterspeer reed met 24,9 de snelste eerste ronde op de 1000 meter. De schaatser van Reggeborgh hield dat goed vol met een ronde van 27,1. Krol en olympisch kampioen Nuis kwamen met een goede slotronde nog dichtbij, maar werden geklopt.

,,Het is al even geleden dat ik een 1000 meter heb gewonnen internationaal’’, glunderde Otterspeer voor de camera van de NOS. In 2013 won hij de afstand voor de laatste keer. ,,Ik wist wel dat ik als favoriet aan de start zou staan, maar het is super mooi dat het lukt. Dit is er denk ik wel het perfecte moment voor, het is lekker dat je de bevestiging krijgt dat je de beste bent Dit smaakt naar meer.’’

500 meter mannen

Kai Verbij is op de tweede 500 meter bij de wereldbeker schaatsen in Tomaszów Mazowiecki met 34,91 seconden als zevende geëindigd. Daarmee was hij net als op de eerste 500 meter afgelopen vrijdag de beste Nederlander. De zege in Polen ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama met een tijd van 34,69.

Verbij werd in de rit geklopt door de Rus Artem Arefjev, die tot 34,82 kwam. De 27-jarige Nederlander was net iets sneller dan landgenoot Hein Otterspeer. Die schaatste met 34,93 (achtste) dezelfde tijd als de winnaar van de eerste 500 meter, de Chinees Tingyu Gao. Gao kwam ondanks een snelle opening niet in de buurt van de 34,26 van vrijdag, mede door twee forse misslagen.

Merijn Scheperkamp schaatste in de rit tegen olympisch kampioen Havard Lorentzen naar 35,11. Dat was dezelfde tijd als Dai Dai N’tab, die in duizendsten net iets sneller was en daarom voor Scheperkamp als veertiende eindigde. Scheperkamp is de nummer vijftien.

1.500 meter vrouwen

Ireen Wüst heeft nipt naast een medaille gegrepen op de 1500 meter. Met 1:57.28 eindigde zij op de vierde plaats, ruim een seconde achter winnaar Miho Takagi. Zij verbrak het baanrecord dat de Amerikaanse Brittany Bowe kort daarvoor had neergezet. Zij pakte zilver, terwijl de bronzen plak naar Nadezhda Morozova.

Met een tijd van 1:58.17 had Irene Schouten voor even de derde plek en daarmee een bronzen medaille in handen, maar de gouden medaillewinnaar van de 3000 meter op zaterdag verloor haar plek. Ook Antoinette de Jong eindigde in de middenmoot.

Wüst zei dat ze beter was dan haar tijd deed vermoeden, maar dat ze het niet vertaald kreeg op het Poolse ijs. ,,Dat is een slecht excuus, maar ik ben fysiek beter dan ik nu laat zien", zei de 35-jarige Brabantse bij de NOS. ,,Ik word vierde door de uitvoering. Ik heb hier technisch geen goede rit gereden." De olympisch kampioene gaf aan niet voluit te kunnen starten omdat ze een beetje last had van haar lies, maar zorgen maakt ze zich niet. ,,Het is pas november. Ik kan gewoon mijn wedstrijden meepakken en moet zorgen dat ik volgende week kan meedoen om de winst."

