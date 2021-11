Wereldbeker schaatsen: Nederlanders stellen teleur op 500 meter, Shinhama pakt goud

Kai Verbij werd de beste Nederlander. De sprinter kwam na 34,91 seconden over de streep en was daarmee een fractie sneller dan landgenoot Hein Otterspeer. Het duo eindigde respectievelijk op plaats zeven en acht. Dai Dai N’tab en Merijn Scheperkamp stelden met een tijd van 35,11 teleur. Dai Dai N’tab, die in duizendsten net iets sneller was, eindigde voor Scheperkamp als veertiende. Scheperkamp is de nummer vijftien.