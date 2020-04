Wereldbekerfinale komende twee jaar in Thialf

Het jaar erop gaat het om een driedaags evenement, van 11 tot en met 13 maart. Ook die wedstrijden zijn in Nederland, op een later aan te wijzen baan.



Het wereldbekerseizoen begint dit jaar, mits de coronacrisis schaatsen niet in de weg zit, op 13 november in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Daarna zijn de World Cups in het Noorse Stavanger, het Amerikaanse Salt Lake City, het Canadese Calgary en het Chinese Changdun.